«Калашников» поставил «балерин» заказчику в полном объеме «Калашников» отчитался об исполнении госконтракта на авиационные пушки ГШ-301

Концерн «Калашников» выполнил в установленные сроки госконтракт 2025 года на поставку авиационных автоматических пушек ГШ-301 калибра 30 мм, сообщила пресс-служба компании. Производитель уже начал работу по выполнению производственного плана на следующий год.

Авиапушка входит в состав вооружения истребителей МиГ-29, МиГ-29К/КУБ, Су-27, Су-30, Су-35, фронтовых бомбардировщиков Су-34. В ее производстве используются новейшее наукоемкое оборудование и высоколегированные марки стали, что обеспечивает изделию отличное качество, — сказано в сообщении.

Эта авиационная пушка, известная в войсках под неофициальным названием «балерина», отличается легкостью и исключительной скорострельностью. Военные специалисты отмечают, что по точности и кучности огня она продолжает оставаться одной из лучших в мире в своем классе.

В компании подчеркнули, что за весь период активного применения в зоне СВО к ГШ-301 не было предъявлено ни одной жалобы. Этот факт свидетельствует о высоком профессионализме инженеров и техников концерна, который является единственным российским производителем авиапушек.

Ранее пресс-служба «Калашникова» сообщила, что управляемые барражирующие боеприпасы КУБ-2 показали эффективность в 95% после испытаний в боевых условиях зоны специальной военной операции. Компактные снаряды оснащены современными системами наведения и искусственным интеллектом.