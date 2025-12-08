Российские «малыши-ударники» показали почти безошибочную работу в зоне СВО

Российские «малыши-ударники» показали почти безошибочную работу в зоне СВО Управляемые боеприпасы «Куб-2» показали эффективность 95% в зоне СВО

Управляемые барражирующие боеприпасы «Куб-2» показали эффективность 95% после испытаний в боевых условиях зоны специальной военной операции, сообщила пресс-служба концерна «Калашников». Компактные снаряды оснащены современными системами наведения и искусственным интеллектом.

Эффективность применения «Куб-2» по результатам апробации в зоне проведения специальной военной операции составила 95%, — сказано в сообщении.

Боеприпасы способны работать в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Система наведения позволяет операторам контролировать поражение целей как вручную, так и в полностью автоматическом режиме. Это обеспечивает гибкость применения в различных боевых ситуациях.

Концерн «Калашников» также сообщил о заключении крупных контрактов на производство и поставку управляемых барражирующих боеприпасов «Куб-2» и управляемых боеприпасов «Куб-10». В ближайшее время начнется подготовка производственных площадок к выполнению контрактов.

