Каллас отчиталась о выполнении ЕС одного обещания Украине Каллас сообщила о выполнении ЕС обязательства по 2 млн снарядов для Украины

Евросоюз выполнил взятое на себя обязательство, поставив Украине 2 млн артиллерийских снарядов в текущем году, сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас журналистам перед началом плановой встречи министров Евросоюза. Она подчеркнула, что данная поставка является необходимой для обороноспособности Украины, передает ТАСС.

Мы достигли цели в рамках нашей инициативы о 2 млн снарядов, что необходимо для обороны Украины, — сказала глава евродипломатии.

Ранее глава евродипломатии по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза заявила, что вопрос о членстве Украины в НАТО в рамках переговоров более не стоит на повестке. В этой связи она призвала Брюссель предоставить Киеву твердые гарантии его защищенности

Кроме того, депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Каллас прекратить предъявлять России какие-либо требования. Парламентарий отметил, что ей следует отказаться от бездоказательных публичных заявлений относительно разрешения украинского кризиса.

Также первый заместитель главы думского комитета по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что верховный представитель ЕС по иностранным делам стала позорным явлением для Евросоюза. По его словам, политик проявляет непрофессионализм при осуществлении своих служебных функций.