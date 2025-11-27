В Госдуме обратились к Каллас с одним призывом

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал главу евродипломатии Каю Каллас прекратить диктовать какие-либо условия России. По его словам, которые передает РИА Новости, она должна перестать делать «огульные» заявления на счет урегулирования украинского конфликта.

Каллас продолжает огульные заявления на счет урегулирования украинского конфликта, показывая свою заинтересовать в его эскалации, в то время, как Россия и США вырабатывают конструктивные предложения по его прекращению и выстраивания мирного диалога. Каллас пора вынести уроки из ошибок Евросоюза во внешней политики и прекратить диктовать какие-либо условия России, — сказал Шеремет.

По словам депутата, Запад должен признать неэффективность своих ранее применяемых амбициозных и агрессивных стратегий. По мнению политика, странам ЕС важно сосредоточиться на сохранении достоинства и начать диалог с Москвой вместо того, чтобы продолжать вводить угрозы и делать требования.

Ранее Каллас заявила, что Россия должна сократить численность своей армии. Она потребовала внести это предложение в мирный план президента США Дональда Трампа.