Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 20:43

«С самого начала не нравилась»: Каллас о ссоре с фон дер Ляйен

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила эстонской радиостанции KuKu, что не имеет личных разногласий с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. По словам политика, она хорошо относится к руководителю ЕК, а спор возник между двумя институциями.

На самом деле институция, которой я руковожу, с самого начала не нравилась Европейской комиссии. Это скорее нечто межведомственное. Я пытаюсь доказать, что если мы делаем что-то вместе, выигрывают все, что Европа тогда сильнее, — отметила Каллас.

Ранее Каллас отказалась верить в причастность Вооруженных сил Украины к попытке атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. По мнению главы евродипломатии, это «намеренное отвлечение внимания с целью сорвать мирный процесс».

Позже член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Каллас не должна была игнорировать факт атаки ВСУ на государственную резиденцию Путина. По его мнению, игнорирование этого факта создает опасное впечатление, что Евросоюз поддерживает терроризм.

