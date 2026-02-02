Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 16:22

Страшное ДТП на трассе «Сибирь» унесло жизни пяти детей

Пять детей погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пять детей погибли и еще шесть получили травмы в результате столкновения автобуса ПАЗ и грузовика на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в оперативных службах. Всего в автобусе находились 13 человек, в том числе 11 подростков.

ДТП произошло на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Столкнулся автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Предварительно, в результате ДТП погибли пять детей в возрасте примерно 16-17 лет, еще шесть пострадали, — заявил собеседник агентства.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о гибели семейной пары в результате аварии на территории Ленинградской области. Их семилетний ребенок был доставлен в медицинское учреждение в состоянии крайней тяжести.

До этого сообщалось, что в Красноглинском районе Самары 52-летний водитель Lada Granta наехал на санки с двухлетней девочкой, которые везла по нерегулируемому пешеходному переходу 25-летняя женщина. Ребенок получил травмы.

Четыре человека погибли при столкновении медицинского автомобиля и легковой машины в Пермском крае. Авария произошла на трассе Карагай — Кудымкар. Медицинская машина перевозила больных на процедуры. В результате столкновения с другим авто водитель и три пациента погибли. Кроме того, пострадали еще два человека, их доставили в больницу.

