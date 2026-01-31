«Ребенок в тяжелом состоянии»: в ДТП под Петербургом погибла семейная пара

«Ребенок в тяжелом состоянии»: в ДТП под Петербургом погибла семейная пара Охлопков: авария унесла жизнь пары из Карелии и привела к травмированию ребенка

Семейная пара из Карелии погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области. Их семилетний ребенок был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.

Трагедия семьи из Карелии в Лодейном Поле. В результате ДТП оба родителя погибли. Семилетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии за счет ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма), отека головного мозга в больнице Лодейного Поля, — указано в сообщении.

В настоящее время ребенок находится под постоянным наблюдением медиков, которые оказывают ему всю необходимую помощь. Обстоятельства аварии и причины, приведшие к гибели людей, устанавливают сотрудники правоохранительных и следственных органов. Обычно в таких случаях назначается комплексная проверка, включающая автотехническую экспертизу и анализ состояния дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что в Красноглинском районе Самары 52-летний водитель Lada Granta наехал на санки с двухлетней девочкой, которые везла по нерегулируемому пешеходному переходу 25-летняя женщина. Ребенок получил травмы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.