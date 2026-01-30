Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 17:45

Лихач снес санки с ребенком на пешеходном переходе

В Самаре автомобиль наехал на санки с ребенком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Красноглинском районе Самары водитель Lada Granta наехал на санки с двухлетней девочкой, передает пресс-служба регионального ГУ МВД России. Ребенок получил травмы.

По информации ведомства, 52-летний автомобилист сбил санки, которые катила перед собой 25-летняя женщина, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Тем временем четыре человека погибли при столкновении медицинского автомобиля и легковой машины в Пермском крае. Авария произошла на трассе «Карагай-Кудымкар». Медицинская машина перевозила больных на процедуры. В результате столкновения с другим авто водитель и три пациента погибли. Кроме того, пострадали еще два человека, их доставили в больницу.

До этого в Центральном районе Новосибирска 54-летний водитель Toyota RAV4 сбил 12-летнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Сибирской у дома № 57. Мужчина совершил наезд на ребенка, когда поворачивал направо. Девочка в этот момент переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате аварии школьница получила травмы — ее госпитализировали.

