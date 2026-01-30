ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска

В Центральном районе Новосибирска 54-летний водитель Toyota RAV4 сбил 12-летнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на Госавтоинспекцию. ДТП произошло на улице Сибирская у дома № 57.

По данным полиции, мужчина совершил наезд на ребенка, когда поворачивал направо. Девочка в этот момент переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате аварии школьница получила травмы — ее госпитализировали.

Ранее в Новосибирске водитель насмерть сбил 12-летнюю школьницу. Во время инцидента девочка вышла от бабушки и направлялась в сторону автобусной остановки. Водитель находился в машине не один — с ним ехали внуки и его знакомая.

До этого в Тюмени не имеющий водительского удостоверения подросток сбил восьмилетнего ребенка. Мальчика госпитализировали, его состояние уточняется.