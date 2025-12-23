Новый год-2026
23 декабря 2025 в 11:59

В Новосибирске водитель насмерть сбил 12-летнего ребенка

В Новосибирске водитель сбил насмерть 12-летнюю школьницу, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на слова матери погибшей девочки. Во время инцидента девочка вышла от бабушки и направлялась в сторону автобусной остановки. Водитель находился в машине не один — с ним ехали внуки и его знакомая.

Женщина заметила девочку и крикнула водителю: «Впереди человек, тормози!». Но мужчина поздно стал тормозить, потерял управление и сбил ребенка, — рассказала мама погибшей.

На помощь пришли местные жители — они вызвали ГАИ и скорую, а также накрыли девочку теплыми вещами, однако спасти ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с участием самосвала и двух легковых автомобилей произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкирии. Четыре человека погибли на месте происшествия до приезда медиков.

