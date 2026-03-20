20 марта 2026 в 07:03

Трамп внезапно сменил риторику в отношении высылки нелегалов из США

WSJ: Трамп решил пересмотреть подход к депортации нелегальных мигрантов

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп поручил изменить подход к программе массовой депортации нелегальных мигрантов, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, глава государства в беседе со своей супругой Меланьей признал, что некоторые меры «зашли слишком далеко» и людям не нравится термин «массовая депортация».

Информаторы уточнили, что хозяин Белого дома хочет видеть больше внимания к арестам «плохих парней», чтобы в американских городах было «меньше хаоса». При этом источники напомнили, что в день инаугурации 20 января 2025 года Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на территорию США и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.

Ранее сообщалось, что депортация одного нелегального мигранта с территории США обходится в среднем в $18 тыс. (1,4 млн рублей). Эти цифры включают в себя затраты на идентификацию, содержание под стражей и последующую транспортировку человека в страну его происхождения.

До этого стало известно, что правительственная комиссия поддержала законопроект, предусматривающий выдворение иностранцев из России за ряд административных правонарушений, включая дискредитацию ВС РФ. Документ предлагает расширить список оснований для депортации и добавить еще около 20 статей.

США
Дональд Трамп
мигранты
депортации
«Очень хочу»: немецкий доброволец ВС РФ пожелал получить российский паспорт
«Вошли с ходу»: ВС России развили успех на Харьковском направлении
США уличили в ускорении переброски войск на Ближний Восток
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 марта: инфографика
Участница шоу «Голос» объяснила, как перебороть страх публичных выступлений
«Отработанный материал»: Зеленскому предрекли участь Эпштейна
Свыше 20 дронов атаковали Россию посреди ночи
КСИР заявил, что разнес еще одну американскую цель в ОАЭ
Юрист ответил, чем может обернуться беспорядок на рабочем месте
Знаменитый спортивный бренд захотел зарегистрировать в России товарный знак
Серия авиаударов произошла в Тегеране
Глава НФС призвала помочь фитнес-отрасли на фоне ограничений связи
Трамп внезапно сменил риторику в отношении высылки нелегалов из США
Маску хватило одного слова для оценки теории развития цивилизации Кардашева
Назван вид досуга, который сплотит коллег лучше застолья
Заставили ВСУ бить по своим же позициям: успехи ВС РФ к утру 20 марта
ВС РФ лишили жизнеспособности один из украинских батальонов
Назван способ узнать состояние желудка без гастроскопии
Ким Чен Ын и его дочь протестировали новейший танк
Врач рассказала, можно ли делать лазерную липосакцию при варикозе
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

