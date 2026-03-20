Трамп внезапно сменил риторику в отношении высылки нелегалов из США

Президент США Дональд Трамп поручил изменить подход к программе массовой депортации нелегальных мигрантов, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, глава государства в беседе со своей супругой Меланьей признал, что некоторые меры «зашли слишком далеко» и людям не нравится термин «массовая депортация».

Информаторы уточнили, что хозяин Белого дома хочет видеть больше внимания к арестам «плохих парней», чтобы в американских городах было «меньше хаоса». При этом источники напомнили, что в день инаугурации 20 января 2025 года Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на территорию США и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.

Ранее сообщалось, что депортация одного нелегального мигранта с территории США обходится в среднем в $18 тыс. (1,4 млн рублей). Эти цифры включают в себя затраты на идентификацию, содержание под стражей и последующую транспортировку человека в страну его происхождения.

До этого стало известно, что правительственная комиссия поддержала законопроект, предусматривающий выдворение иностранцев из России за ряд административных правонарушений, включая дискредитацию ВС РФ. Документ предлагает расширить список оснований для депортации и добавить еще около 20 статей.