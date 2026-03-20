Знаменитый спортивный бренд захотел зарегистрировать в России товарный знак

20 марта 2026 в 07:14

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Немецкая компания Puma, производящая спортивную обувь, одежду и аксессуары, направила заявку на регистрацию в России товарного знака с фирменной полоской, передает РИА Новости. Соответствующее обращение от «Пума СЕ» поступило в Роспатент 18 марта текущего года.

Документ был направлен из Германии. Товарный знак планируется зарегистрировать по одному классу № 25 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в который входит обувь. При этом в марте 2022 года Puma приостановила продажи в РФ.

Ранее сообщалось, что французский люксовый бренд Yves Saint Laurent зарегистрировал товарный знак своего логотипа. Заявка была подана еще в конце марта 2025 года компанией «Ив Сен-Лоран Парфюмс» из Франции. Знак зарегистрирован по третьему классу МКТУ, который охватывает парфюмерную продукцию.

До этого стало известно, что немецкий автоконцерн Mercedes-Benz, приостановивший работу в России в 2022 году, зарегистрировал в стране новый товарный знак. Заявка охватила ключевые категории, включая производство легковых автомобилей и их последующее техническое обслуживание.

