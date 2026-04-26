26 апреля 2026 в 14:29

Популярный бренд из Германии подал заявку в Роспатент

Немецкая компания Puma подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Фото: IMAGO/D. Kerlekin/Snowfield Phot/Global Look Press
Немецкий спортивный бренд Puma подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в России, сообщил ТАСС со ссылкой на документы ведомства. Компания планирует зарегистрировать его по трем классам МКТУ, включающим одежду для защиты от травм, сумки, а также повседневные и спортивные вещи.

Заявка была подана из Германии 16 апреля текущего года, решение о регистрации пока не принято. Компания покинула Россию в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что итальянский Дом моды Max Mara зарегистрировал товарный знак в России. Компания направила заявку в апреле 2025 года. Роспатент одобрил заявку в текущем месяце. Под зарегистрированным брендом Max Mara сможет продавать одежду, обувь и аксессуары.

До этого немецкая компания Henkel зарегистрировала в России несколько товарных знаков. Речь идет о брендах Schwarzkopf BRILLIANCE, Persil, X-tra, Pril, а также Blond ME. Под упомянутыми знаками Henkel сможет продавать косметику, парфюмерию, моющие средства, а также принадлежности для уборки. Заявки от организации были поданы в апреле — мае 2025 года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Утечка хлора в «СССР» отправила людей в больницу
Заслуженный учитель ответил, нужно ли отменять домашние задания
Жители украинского города лишились благ цивилизации
Путин сделал «боксерское» фото с чемпионкой мира
«Мировая держава»: в Японии призвали вернуть отношения с Россией
Мошенники выманили у пожилой москвички колоссальную сумму за один звонок
В Германии призвали как можно скорее вернуть воинскую повинность
В Петербурге простились с уникальным скрипачом
Апрельские заморозки в Москве получили простое объяснение
Земля дрогнула под ногами жителей Одесской области
В Кремле оценили состояние российской экономики
Популярный бренд из Германии подал заявку в Роспатент
Сильная прохлада и ледяные дожди: погода в Москве в конце апреля
Уфимский магазин коллекционных пластинок погрузился в фекалии
Лидер Лондонского марафона вошел в историю, установив немыслимый рекорд
«Новые разрушения»: Пушков дал прогноз по ситуации на Ближнем Востоке
Зарубин поделился информацией о ближайших планах Путина
Двух россиян задержали за работу на скам-центр со странным названием
Названо преимущество получения налогового вычета через работодателя
Козловский впервые намекнул на беременность Акиньшиной
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

