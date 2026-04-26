Популярный бренд из Германии подал заявку в Роспатент Немецкая компания Puma подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Немецкий спортивный бренд Puma подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в России, сообщил ТАСС со ссылкой на документы ведомства. Компания планирует зарегистрировать его по трем классам МКТУ, включающим одежду для защиты от травм, сумки, а также повседневные и спортивные вещи.

Заявка была подана из Германии 16 апреля текущего года, решение о регистрации пока не принято. Компания покинула Россию в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что итальянский Дом моды Max Mara зарегистрировал товарный знак в России. Компания направила заявку в апреле 2025 года. Роспатент одобрил заявку в текущем месяце. Под зарегистрированным брендом Max Mara сможет продавать одежду, обувь и аксессуары.

До этого немецкая компания Henkel зарегистрировала в России несколько товарных знаков. Речь идет о брендах Schwarzkopf BRILLIANCE, Persil, X-tra, Pril, а также Blond ME. Под упомянутыми знаками Henkel сможет продавать косметику, парфюмерию, моющие средства, а также принадлежности для уборки. Заявки от организации были поданы в апреле — мае 2025 года.