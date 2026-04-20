Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 08:28

Итальянский Дом моды зарегистрировал товарный знак в России

Дом моды Max Mara зарегистрировал товарный знак в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Итальянский Дом моды Max Mara зарегистрировал товарный знак в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Компания направила заявку в апреле 2025 года.

Роспатент одобрил заявку в текущем месяце. Под зарегистрированным брендом Max Mara сможет продавать одежду, обувь и аксессуары.

Ранее сообщалось, что австрийская компания Swarovski зарегистрировала в РФ одноименный товарный знак. Заявка была подана 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна компанией «Сваровски Актиенгезелльшафт». Под этим товарным знаком компания сможет выпускать очки, аксессуары, наручные часы, елочные украшения и оказывать услуги по розничной торговле.

До этого Christian Dior утратила товарный знак духов из линейки Parfums Christian Dior. Согласно документу Роспатента, заявка на регистрацию товарного знака Dior Oxygen Activ была подана в июле 2015 года, в декабре 2016 года российское ведомство приняло решение о регистрации. Под этим брендом в России могли продаваться духи и другие парфюмерные изделия. Магазины Dior закрылись в стране в 2022 году.

Экономика
Россия
товарные знаки
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.