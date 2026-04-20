Итальянский Дом моды зарегистрировал товарный знак в России

Итальянский Дом моды Max Mara зарегистрировал товарный знак в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Компания направила заявку в апреле 2025 года.

Роспатент одобрил заявку в текущем месяце. Под зарегистрированным брендом Max Mara сможет продавать одежду, обувь и аксессуары.

Ранее сообщалось, что австрийская компания Swarovski зарегистрировала в РФ одноименный товарный знак. Заявка была подана 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна компанией «Сваровски Актиенгезелльшафт». Под этим товарным знаком компания сможет выпускать очки, аксессуары, наручные часы, елочные украшения и оказывать услуги по розничной торговле.

До этого Christian Dior утратила товарный знак духов из линейки Parfums Christian Dior. Согласно документу Роспатента, заявка на регистрацию товарного знака Dior Oxygen Activ была подана в июле 2015 года, в декабре 2016 года российское ведомство приняло решение о регистрации. Под этим брендом в России могли продаваться духи и другие парфюмерные изделия. Магазины Dior закрылись в стране в 2022 году.