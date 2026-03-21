Christian Dior лишилась товарного знака в России

Французская компания Christian Dior утратила товарный знак духов из линейки Parfums Christian Dior. Об этом свидетельствуют данные базы Роспатента, которые изучило РИА Новости.

Согласно документу, заявка на регистрацию товарного знака Dior Oxygen Activ была подана в июле 2015 года, в декабре 2016 года Роспатент принял решение о регистрации. В июле 2025 года срок товарного знака истек.

Под этим брендом в России могли продаваться духи и другие парфюмерные изделия. Магазины Dior закрылись в стране в 2022 году.

Ранее сообщалось, что компания Christian Dior зарегистрировала в России товарный знак Lady Dior. Заявка была подана из Франции в августе 2024 года.

До этого немецкая компания Puma, производящая спортивную обувь, одежду и аксессуары, направила заявку на регистрацию в России товарного знака с фирменной полоской. Соответствующее обращение от «Пума СЕ» поступило в Роспатент 18 марта текущего года.

Кроме того, французский люксовый бренд Yves Saint Laurent зарегистрировал товарный знак своего логотипа. Заявка была подана еще в конце марта 2025 года компанией «Ив Сен-Лоран Парфюмс» из Франции. Знак зарегистрирован по третьему классу МКТУ, который охватывает парфюмерную продукцию.