27 марта 2026 в 11:47

Стало известно, сколько россиян верят в сверхъестественные силы

ВЦИОМ: 81% россиян верят в существование сверхъестественных сил

Большинство россиян (81%) верят в существование сверхъестественных сил, сообщает ВЦИОМ. В ходе опроса выяснилось, что две трети участников (66%) доверяют святым, которые помогают людям в опасных ситуациях. Меньше всего опрошенные верят в русалок — лишь 22%.

Также 57% считают реальными духов, покровительствующих военным, половина допускает существование домового. 48% верят в богов, охраняющих детей и животных.

Респонденты почти единодушны в том, что вера каждого — это личное дело, если она не причиняет вред другим — с этим согласны 96% участников опроса. Исследование также показало, что 85% россиян хоть раз обращались к магическим или мистическим практикам. Из них 59% посещали источники с целебной водой.

Ранее другой опрос показал, что большинство россиян считают, что прививать ребенку семейные ценности должны родители. Так, 91% участников исследования подчеркнули, что без семейного воспитания дети не смогут правильно воспринимать слова окружающих. 4% респондентов считают, что школу можно привлечь к формированию таких ценностей.

Также сообщалось, что небольшое число россиян готовы доверить нейросети подбор жилья. Лишь 7,4% граждан обращаются к искусственному интеллекту в этом вопросе, тогда как большинство предпочитает пользоваться специализированными сайтами или услугами профессиональных риелторов.

