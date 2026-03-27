Стало известно, сколько россиян верят в сверхъестественные силы

Большинство россиян (81%) верят в существование сверхъестественных сил, сообщает ВЦИОМ. В ходе опроса выяснилось, что две трети участников (66%) доверяют святым, которые помогают людям в опасных ситуациях. Меньше всего опрошенные верят в русалок — лишь 22%.

Также 57% считают реальными духов, покровительствующих военным, половина допускает существование домового. 48% верят в богов, охраняющих детей и животных.

Респонденты почти единодушны в том, что вера каждого — это личное дело, если она не причиняет вред другим — с этим согласны 96% участников опроса. Исследование также показало, что 85% россиян хоть раз обращались к магическим или мистическим практикам. Из них 59% посещали источники с целебной водой.

