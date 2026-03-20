Россияне ответили, кто должен учить ребенка семейным ценностям

Прививать семейные ценности ребенка должны родители, заявили 91% опрошенных россиян, сообщает KP.RU. Респонденты отметили, что без воспитания в семье дети не будут воспринимать слова окружающих.

Эти все ценности должны прививать родители своим детям, никакие уроки не восполнят личное общение и личный родительский пример, — поделился мнением один из участников опроса.

Также 4% респондентов считают, что такие ценности должна прививать школа, если дети живут в неполной или неблагополучной семье. Еще 4% опрошенных заявили, что лучшим примером для ребенка является его окружение и общество в целом.

Ранее сообщалось, что результаты опроса показали, что 60% россиян считают себя счастливыми. Согласно результатам исследования, наиболее счастливыми оказались жители Сибири.