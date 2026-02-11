Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 13:02

Россияне ответили, насколько они счастливы

KP.RU: 60% россиян заявили, что испытывают счастье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Результаты опроса показали, что 60% россиян считают себя счастливыми, сообщает KP.RU. Исследование показало, что наиболее счастливыми оказались жители Сибири.

Приходится быть счастливой. Мне кажется, это выбор каждого человека, как относиться к жизни. Я вот стараюсь находить во всем хорошее, даже если жизнь подкидывает какие-то сложности, — рассказала одна из опрошенных.

Еще 34% опрошенных заявили, что не могут назвать себя счастливыми людьми, а 6% выбрали вариант «другое», отметив, что вопрос является слишком сложным для однозначного ответа. Всего участие в исследовании приняли 2,9 тыс. человек. Опрос проведен среди подписчиков сайта издания в социальных сетях, а также в мессенджерах.

Ранее сообщалось, что почти 70% россиян назвали государство опорой в сложных ситуациях. Около 28% респондентов источником поддержки считают близкое окружение.

счастье
опросы
россияне
исследования
