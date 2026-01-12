Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 11:12

Россияне назвали источник опоры в сложных ситуациях

ВЦИОМ: почти 70% россиян назвали государство опорой в сложных ситуациях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Почти 70% россиян назвали государство опорой в сложных ситуациях, следует из результатов опроса ВЦИОМа, опубликованных в Telegram-канале центра. Около 28% респондентов источником поддержки считают близкое окружение.

В опросе отмечается, что 22% россиян всегда рассчитывают на собственные силы. Пресс-служба ВЦИОМа добавила, что большинство граждан РФ готовы помочь другим в трудные периоды жизни. При этом четверо из десяти опрошенных полагают, что в обществе каждый сам за себя.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин планирует покупку автомобиля в ближайший год. При этом у 52% участников опроса личный транспорт уже есть, а 4% приобрели машину в 2025 году.

До этого сообщалось, что самые оптимистичные прогнозы относительно роста своих доходов в 2026 году демонстрируют зумеры, они хотят зарабатывать в среднем 125 тыс. рублей. В опросе наблюдается четкая зависимость: чем моложе респондент, тем более высокий уровень дохода он планирует иметь в этом году. При этом миллениалы более скромны в своих ожиданиях: они рассчитывают на среднюю зарплату в районе 114 тыс. рублей ежемесячно.

Россия
ВЦИОМ
россияне
опросы
