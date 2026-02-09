Опрос показал ожидания россиян от курса доллара этой весной ВЦИОМ: больше половины россиян ожидают рост доллара до 89 рублей весной

Более половины россиян (54%) считают, что курс доллара этой весной вырастет до 89 рублей, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации. Опрос проводился 24 января 2026 года, в нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Согласно последнему исследованию, уверенность граждан в своей способности предсказать курс снизилась. Если в январе 2025 года дать краткосрочный прогноз могли 60% опрошенных, то сейчас — лишь каждый второй.

Согласно общественному прогнозу, через три месяца (т. е. уже этой весной) курс доллара в среднем будет стоить 89 рублей (+13 рублей к текущему курсу), через год (в январе 2027 года) — 98 рублей (+22 рубля к текущему курсу), — говорится в исследовании.

Однако предыдущие опросы демонстрируют, что такие прогнозы часто не сбываются. Так, год назад, в январе 2025-го, респонденты в среднем предсказывали курс на 2026 год на уровне 114 рублей, что оказалось на 38 рублей выше реального значения.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что курс доллара может снизиться до 40 рублей. По его словам, ожидается, что это произойдет из-за активной денежной эмиссии в США.