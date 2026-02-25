Christian Dior зарегистрировала новый товарный знак в России

Компания Christian Dior зарегистрировала в России товарный знак Lady Dior, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Заявка была подана из Франции в августе 2024 года.

Товарный знак зарегистрирован по трем классам товаров и услуг. Компания сможет выпускать изделия из кожи, мужскую и женскую одежду и предоставлять услуги по организации мероприятий.

Ранее стало известно, что американские корпорации Microsoft и Warner Bros. направили в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков для своих видеоигр. Документы подали еще 20 февраля 2026 года. В частности, заявка на игру Hogwarts Legacy, действие которой разворачивается в мире «Гарри Поттера», поступила из Калифорнии.

До этого ушедшая из России немецкая компания Wella планирует зарегистрировать в РФ четыре товарных знака для выпуска средств по уходу за волосами. Заявки были поданы в феврале 2026 года. В случае успешного прохождения процедуры, бренд будет использоваться для производства косметики, красок для волос, а также средств для их удаления и обесцвечивания.