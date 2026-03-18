18 марта 2026 в 10:44

Немецкий автомобильный концерн зарегистрировал в России товарный знак

Mercedes-Benz зарегистрировал в России товарный знак «Мерседец-Бенц»

Немецкий концерн Mercedes-Benz, приостановивший работу в России в 2022 году, зарегистрировал в стране новый товарный знак, сообщил ТАСС. В 2025 году компания закрепила права на бренд «Мерседец-Бенц». Заявка поступила в Роспатент напрямую из Германии и охватила ключевые категории, включая производство легковых автомобилей и их последующее техническое обслуживание.

Регистрация кириллического названия по двум классам МКТУ призвана защитить интеллектуальную собственность концерна на российском рынке. Этот шаг позволяет предотвратить появление сторонних марок с похожим звучанием в отсутствие официальных поставок. Эксперты полагают, что юридическое закрепление бренда «Мерседец-Бенц» также сохраняет для компании правовое поле на случай возможного возобновления деятельности в будущем.

Ранее японский автомобильный гигант Toyota зарегистрировал в России товарный знак Corolla Заявку на регистрацию логотипа и названия корпорация подала в марте 2025 года. Торговая марка защищена по 12-му классу МКТУ, который включает легковые и грузовые автомобили. Другие подробности неизвестны.

Зампред правительства Забайкалья подал в отставку из-за скандала с ДТП
Ритм дома: как бытовые процессы формируют настроение дня
США решили последовать примеру Ирана в одном вопросе
Сенатор ответил на слова Стубба о переломном моменте в отношениях ЕС и РФ
ВСУ ударили дроном по дому многодетной семьи
Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану накануне эскалации
Сибиряк-пироман сжег 15 квартир, чтобы посмотреть на огонь
Суд оставил за решеткой бывшего сенатора по делу о взятке
Импорт одежды из США в Россию вырос в 3,7 раза
Telegram начал активно блокировать группы и каналы
Следствие потребовало арестовать напавшую на москвичку студентку с молотком
Агроном дал советы, как добиться рекордного урожая картофеля
Звенигород прощается с тремя утонувшими в ледяной реке подростками
Юноша случайно стал миллионером по дороге на работу
«Подлая штука»: сапер раскрыл тактику ВСУ со шприцами для мин
Стало известно, как иранцы встретили новость о гибели Лариджани
Премьеру Японии предрекли серьезный разговор с Трампом из-за Ирана
«Перхоть собирал»: историк объяснил слова Трампа о скором уходе Макрона
Лерчек рассказала о своем состоянии после начала курса лечения
Дачников предупредили о штрафе за неиспользование участка по назначению
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

