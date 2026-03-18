Немецкий автомобильный концерн зарегистрировал в России товарный знак

Немецкий концерн Mercedes-Benz, приостановивший работу в России в 2022 году, зарегистрировал в стране новый товарный знак, сообщил ТАСС. В 2025 году компания закрепила права на бренд «Мерседец-Бенц». Заявка поступила в Роспатент напрямую из Германии и охватила ключевые категории, включая производство легковых автомобилей и их последующее техническое обслуживание.

Регистрация кириллического названия по двум классам МКТУ призвана защитить интеллектуальную собственность концерна на российском рынке. Этот шаг позволяет предотвратить появление сторонних марок с похожим звучанием в отсутствие официальных поставок. Эксперты полагают, что юридическое закрепление бренда «Мерседец-Бенц» также сохраняет для компании правовое поле на случай возможного возобновления деятельности в будущем.

Ранее японский автомобильный гигант Toyota зарегистрировал в России товарный знак Corolla Заявку на регистрацию логотипа и названия корпорация подала в марте 2025 года. Торговая марка защищена по 12-му классу МКТУ, который включает легковые и грузовые автомобили. Другие подробности неизвестны.