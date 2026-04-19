Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 11:35

В России зарегистрировали товарные знаки Schwarzkopf и Persil

Компания Henkel зарегистрировала в России товарные знаки Schwarzkopf и Persil

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Немецкая компания Henkel зарегистрировала в России несколько товарных знаков, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Речь идет о брендах Schwarzkopf BRILLIANCE, Persil, X-tra, Pril, а также Blond ME.

Заявки от организации были поданы в апреле — мае 2025 года. Под упомянутыми знаками Henkel сможет продавать косметику, парфюмерию, моющие средства, а также принадлежности для уборки.

Ранее компания Christian Dior зарегистрировала два товарных знака в России. Заявки были поданы в ведомство в августе 2024 года, их одобрили 1 апреля. Отмечается, что под этими товарными знаками модный дом сможет выпускать ювелирные изделия, бижутерию и очки.

В марте американский бренд пен для бритья, лезвий и средств для ухода за кожей Gillette зарегистрировал товарный знак в России. Уточняется, что заявка поступила в Роспатент в мае 2025 года, решение о регистрации было принято в марте текущего года. Под товарным знаком Gillette Fusion в России будут продаваться гели, крема, лосьоны для бритья и другие уходовые средства.

Экономика
Россия
товарные знаки
Henkel
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.