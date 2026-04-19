В России зарегистрировали товарные знаки Schwarzkopf и Persil Компания Henkel зарегистрировала в России товарные знаки Schwarzkopf и Persil

Немецкая компания Henkel зарегистрировала в России несколько товарных знаков, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Речь идет о брендах Schwarzkopf BRILLIANCE, Persil, X-tra, Pril, а также Blond ME.

Заявки от организации были поданы в апреле — мае 2025 года. Под упомянутыми знаками Henkel сможет продавать косметику, парфюмерию, моющие средства, а также принадлежности для уборки.

Ранее компания Christian Dior зарегистрировала два товарных знака в России. Заявки были поданы в ведомство в августе 2024 года, их одобрили 1 апреля. Отмечается, что под этими товарными знаками модный дом сможет выпускать ювелирные изделия, бижутерию и очки.

В марте американский бренд пен для бритья, лезвий и средств для ухода за кожей Gillette зарегистрировал товарный знак в России. Уточняется, что заявка поступила в Роспатент в мае 2025 года, решение о регистрации было принято в марте текущего года. Под товарным знаком Gillette Fusion в России будут продаваться гели, крема, лосьоны для бритья и другие уходовые средства.