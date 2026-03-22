Gillette зарегистрировала в России новый товарный знак

Американский бренд пен для бритья, лезвий и средств для ухода за кожей Gillette зарегистрировал товарный знак в России, сообщает РИА Новости. В материале говорится, что заявка поступила в Роспатент в мае 2025 года.

Роспатент принял решение о регистрации в марте текущего года. Под товарным знаком «Gillette Fusion» компания сможет продавать в России гели, кремы, лосьоны для бритья и другие средства по уходу за кожей.

До этого европейский химический концерн Henkel зарегистрировал в России четыре новых товарных знака. Компания Henkel AG & Co подала заявки на регистрацию в апреле 2025 года. В феврале текущего года Роспатент принял положительное решение. Компания будет продавать в России клей для бытового и промышленного применения.

Также французский модный дом Christian Dior зарегистрировал в России товарный знак Lady Dior. Заявка на регистрацию была подана из Франции в августе 2024 года. Теперь компания сможет выпускать изделия из кожи, женскую и мужскую одежду.