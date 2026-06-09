Юрист ответил, можно ли открывать товары в магазине до оплаты

Юрист ответил, можно ли открывать товары в магазине до оплаты Юрист Палюлин: открывать товары в магазине до оплаты не запрещено

Закон не запрещает открывать товары в магазине до оплаты, рассказал RT преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин. Он отметил, что товар обязательно необходимо оплатить после вскрытия упаковки.

До этого момента продукт принадлежит магазину. Выпить воду и подойти с пустой тарой к кассе для оплаты закон не запрещает, поскольку волеизъявление на приобретение подтверждается фактом передачи денег. Проблемы начинаются исключительно тогда, когда человек решает покинуть магазин, не заплатив, — в этом случае мы имеем дело с кражей, — рассказал Палюлин.

Юрист подчеркнул, что внутренние регламенты о запрете на вскрытие упаковки не имеют юридической силы. Однако он напомнил, что право собственности на товар переходит к покупателю только после выдачи чека.

Ранее глава АКИТ Артем Соколов рассказал, что при обнаружении контрафактного товара, приобретенного на онлайн-площадке, оптимальной стратегией станет оформление возврата. Кроме того, еще на этапе выбора товара стоит пользоваться специализированными сервисами проверки.