20 марта 2026 в 07:01

Маску хватило одного слова для оценки теории развития цивилизации Кардашева

Маск посчитал теорию советского радиоастронома Кардашева о цивилизации милой

Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание на научное наследие СССР и оценил идею радиоастронома Николая Кардашева о развитии цивилизации. Предприниматель в соцсети Х кратко охарактеризовал теорию о типах цивилизаций, которая уже 60 лет будоражит умы фантастов и ученых.

Маск отреагировал на публикацию, напомнившую о шкале Кардашева. Еще в 1964 году советский астрофизик предложил измерять уровень развития цивилизации количеством энергии, которое она способна производить и потреблять. Согласно этой логике, цивилизация первого типа использует ресурсы своей планеты, второго — всю энергию своей звезды, а третьего — мощь целой галактики.

Поводом для поста в соцсети стали новости из США, где сразу несколько компаний подали заявки на размещение на орбите спутниковых группировок. Эти аппараты планируется питать от солнечной энергии, которую они будут использовать для вычислений прямо в космосе. По сути, человечество делает первые робкие шаги к тому, чтобы перейти на следующую ступень развития по Кардашеву.

Мило, — прокомментировал Маск.

Ранее бывший оператор пусковых установок ВВС США Роберт Салас рассказал о загадочных инцидентах на авиабазе Мальмстром в штате Монтана, произошедших в марте 1967 года. По его словам, 20 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman I вышли из строя после появления в небе неопознанных летающих объектов.

«Очень хочу»: немецкий доброволец ВС РФ пожелал получить российский паспорт
«Вошли с ходу»: ВС России развили успех на Харьковском направлении
США уличили в ускорении переброски войск на Ближний Восток
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 марта: инфографика
Участница шоу «Голос» объяснила, как перебороть страх публичных выступлений
«Отработанный материал»: Зеленскому предрекли участь Эпштейна
Свыше 20 дронов атаковали Россию посреди ночи
КСИР заявил, что разнес еще одну американскую цель в ОАЭ
Юрист ответил, чем может обернуться беспорядок на рабочем месте
Знаменитый спортивный бренд захотел зарегистрировать в России товарный знак
Серия авиаударов произошла в Тегеране
Глава НФС призвала помочь фитнес-отрасли на фоне ограничений связи
Трамп внезапно сменил риторику в отношении высылки нелегалов из США
Маску хватило одного слова для оценки теории развития цивилизации Кардашева
Назван вид досуга, который сплотит коллег лучше застолья
Заставили ВСУ бить по своим же позициям: успехи ВС РФ к утру 20 марта
ВС РФ лишили жизнеспособности один из украинских батальонов
Назван способ узнать состояние желудка без гастроскопии
Ким Чен Ын и его дочь протестировали новейший танк
Врач рассказала, можно ли делать лазерную липосакцию при варикозе
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

