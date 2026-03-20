Маску хватило одного слова для оценки теории развития цивилизации Кардашева

Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание на научное наследие СССР и оценил идею радиоастронома Николая Кардашева о развитии цивилизации. Предприниматель в соцсети Х кратко охарактеризовал теорию о типах цивилизаций, которая уже 60 лет будоражит умы фантастов и ученых.

Маск отреагировал на публикацию, напомнившую о шкале Кардашева. Еще в 1964 году советский астрофизик предложил измерять уровень развития цивилизации количеством энергии, которое она способна производить и потреблять. Согласно этой логике, цивилизация первого типа использует ресурсы своей планеты, второго — всю энергию своей звезды, а третьего — мощь целой галактики.

Поводом для поста в соцсети стали новости из США, где сразу несколько компаний подали заявки на размещение на орбите спутниковых группировок. Эти аппараты планируется питать от солнечной энергии, которую они будут использовать для вычислений прямо в космосе. По сути, человечество делает первые робкие шаги к тому, чтобы перейти на следующую ступень развития по Кардашеву.

Мило, — прокомментировал Маск.

