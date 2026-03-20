100-летний Зацепин, его молодая Муза, Маликов: фото юбилея маэстро в Кремле

Композитор Александр Зацепин перед началом юбилейного шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве

В Кремлевском дворце в Москве прошел концерт в честь 100-летия народного артиста России композитора Александра Зацепина. Он написал сотни популярных произведений, включая музыку к фильмам, на которых выросли уже несколько поколений зрителей — «Бриллиантовая рука», «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию» и многим другим.

Юбиляр появился на красной дорожке под руку с молодой супругой Музой Ли. Она является режиссером и художественным руководителем Театра Зацепина. Александр Сергеевич назвал ее своей главной вдохновительницей. На вопрос о секрете долголетия маэстро ответил, что помогает любовь к жизни, а также занятия спортом — йога и физзарядка по утрам. Кроме того, Зацепин рекомендует поменьше есть и не нервничать.

Композитор уточнил, что считает себя счастливым человеком. Счастье, по его мнению, заключается в любимой работе и в том, чтобы радоваться каждому мгновению своей жизни. Александр Сергеевич также поделился, что продолжает работать каждый день по много часов за инструментом.

На концерте хиты его авторства исполняли популярные артисты Дмитрий Маликов, Дима Билан, Алсу и другие. Мероприятие состоялось при поддержке ПФКИ — Президентского фонда культурных инициатив.

