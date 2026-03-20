100-летний Зацепин, его молодая Муза, Маликов: фото юбилея маэстро в Кремле
Композитор Александр Зацепин перед началом юбилейного шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Кремлевском дворце в Москве прошел концерт в честь 100-летия народного артиста России композитора Александра Зацепина. Он написал сотни популярных произведений, включая музыку к фильмам, на которых выросли уже несколько поколений зрителей — «Бриллиантовая рука», «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию» и многим другим.
Юбиляр появился на красной дорожке под руку с молодой супругой Музой Ли. Она является режиссером и художественным руководителем Театра Зацепина. Александр Сергеевич назвал ее своей главной вдохновительницей. На вопрос о секрете долголетия маэстро ответил, что помогает любовь к жизни, а также занятия спортом — йога и физзарядка по утрам. Кроме того, Зацепин рекомендует поменьше есть и не нервничать.
Композитор уточнил, что считает себя счастливым человеком. Счастье, по его мнению, заключается в любимой работе и в том, чтобы радоваться каждому мгновению своей жизни. Александр Сергеевич также поделился, что продолжает работать каждый день по много часов за инструментом.
На концерте хиты его авторства исполняли популярные артисты Дмитрий Маликов, Дима Билан, Алсу и другие. Мероприятие состоялось при поддержке ПФКИ — Президентского фонда культурных инициатив.
Яркие фотокадры с концерта в честь 100-летия Зацепина — в галерее NEWS.ru.
Телеведущая Яна Чурикова перед началом юбилейного шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Композитор Александр Зацепин перед началом юбилейного шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Александр Олешко перед началом юбилейного шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Нонна Гришаева перед началом юбилейного шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Режиссёр Лина Арифулина перед началом юбилейного шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Композитор Александр Зацепин и телеведущая Яна Чурикова во время шоу «Про100 Зацепин»
Композиторы Игорь Крутой и Александр Зацепин во время шоу «Про100 Зацепин»
Народный артист России Николай Расторгуев во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Актриса Дарья Мороз во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Музыкант Виктор Рыбин во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Певец Дима Билан во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Александр Буйнов выступает на юбилейном шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию композитора Александра Зацепина в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца в Москве
Актриса Нонна Гришаева во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Актеры Александр Устюгов и Аглая Шиловская во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Елена Север выступает на юбилейном шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию композитора Александра Зацепина в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца в Москве
Александр Олешко во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Певица Пелагея во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Михаил Турецкий во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Певец Хабиб во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
«Иванушки International» во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Певица Люся Чеботина во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Таисия Повалий во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Актриса Екатерина Гусева во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Актриса Наталья Варлей во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Певец Александр Панайотов во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Певица Полина Гагарина выступает на юбилейном шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию композитора Александра Зацепина в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца в Москве
Певец Дмиитрий Маликов во время шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве
Оперный певец Аскар Абдразаков выступает на юбилейном шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию композитора Александра Зацепина в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца в Москве
Певица Алсу выступает на юбилейном шоу «Про100 Зацепин» к 100-летию композитора Александра Зацепина в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца в Москве
Композитор Александр Зацепин (в центре) на юбилейном шоу «Про100 Зацепин» к его 100-летию в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца в Москве
