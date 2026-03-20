20 марта 2026 в 08:08

Между Киевом и ЕС увидели ссору влюбленных

Отношения между Киевом и Брюсселем переживают кризис, который напоминает ссору между близкими партнерами, пишет журнал The Economist. Эксперты отмечают, что речь идет не о разрыве, а о напряженности в прочном геополитическом союзе.

В материале говорится, что Украина и Евросоюз оказались дезориентированы резкой и непредсказуемой политикой американского президента Дональда Трампа. Он прекратил оказывать помощь Киеву и занял более мягкую позицию по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину.

Дополнительное раздражение в Киеве вызывают несколько факторов. Европа продолжает закупать российскую нефть, пусть и в сокращенных объемах. Это воспринимается как подрыв санкционного давления. Кроме того, идут сложные переговоры о возможном ускоренном вступлении Украины в ЕС.

Первые открытые трения возникли еще в Давосе. Там президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Европу, назвав ее «салатом из малых и средних держав». По его словам, они много говорят о будущем, но медлят с реальными действиями. Европейские лидеры, которые в декабре согласовали пакет помощи Киеву на €90 млрд, болезненно восприняли эти упреки. Однако, как пишет журнал, они готовы терпеть публичную критику ради сохранения единого фронта и возможности влиять на Трампа.

Отдельным кризисным эпизодом издание называет ситуацию вокруг украинского участка нефтепровода «Дружба», поврежденного в январе. Киев, утверждая, что удар нанесла Россия, фактически отказался от оперативного ремонта. Это вызвало резкое недовольство Будапешта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал ситуацию, чтобы заблокировать утверждение упомянутого пакета помощи.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в ЕС не планируют возобновлять закупки газа из России даже в случае серьезного дефицита ресурсов и массовых перебоев с электричеством. Она подчеркнула, что ключевая задача объединения остается прежней и заключается в полном переходе энергетической отрасли на экологически чистые европейские источники.

