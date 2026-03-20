Россияне не помогли своему клубу спастись от разгромного поражения в НХЛ «Баффало» победил «Сан-Хосе» с Орловым и Мухамадуллиным в составе со счетом 5:0

Клуб «Баффало Сэйбрз» одержал уверенную победу над «Сан-Хосе» в матче Национальной хоккейной лиги со счетом 5:0, сообщила пресс-служба НХЛ на своем сайте. В составе гостей два точных броска на свой счет записал Сэм Кэррик. Также результативными действиями в этой встрече отметились хоккеисты Тейдж Томпсон, Расмус Далин и Ноа Эстлунд.

Российские игроки из стана «акул» Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин закончили противостояние с отрицательным коэффициентом полезности «-2». Благодаря этому успеху коллектив из Баффало набрал 92 очка и теперь располагается на второй позиции в таблице Восточной конференции. В то же время команда из Сан-Хосе имеет в своем активе 70 баллов и занимает лишь 11-ю строчку в западной части турнирной таблицы.

До этого вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил новое достижение среди отечественных голкиперов в НХЛ. Игра против «Ванкувера» стала для него 800-й в карьере. Благодаря этому выходу на лед он смог превзойти результат Николая Хабибулина, который остановился на отметке в 799 матчей. Сейчас Бобровскому 37 лет.

Ранее форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 450-ю шайбу в домашних поединках во время встречи регулярного первенства против «Оттавы». Этот успех позволил нападающему оставить позади знаменитого канадца Горди Хоу, который забил 449 голов на своих площадках.