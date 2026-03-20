Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 08:49

Россияне не помогли своему клубу спастись от разгромного поражения в НХЛ

«Баффало» победил «Сан-Хосе» с Орловым и Мухамадуллиным в составе со счетом 5:0

Домашняя арена клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» в Калифорнии, США Домашняя арена клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» в Калифорнии, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Клуб «Баффало Сэйбрз» одержал уверенную победу над «Сан-Хосе» в матче Национальной хоккейной лиги со счетом 5:0, сообщила пресс-служба НХЛ на своем сайте. В составе гостей два точных броска на свой счет записал Сэм Кэррик. Также результативными действиями в этой встрече отметились хоккеисты Тейдж Томпсон, Расмус Далин и Ноа Эстлунд.

Российские игроки из стана «акул» Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин закончили противостояние с отрицательным коэффициентом полезности «-2». Благодаря этому успеху коллектив из Баффало набрал 92 очка и теперь располагается на второй позиции в таблице Восточной конференции. В то же время команда из Сан-Хосе имеет в своем активе 70 баллов и занимает лишь 11-ю строчку в западной части турнирной таблицы.

До этого вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил новое достижение среди отечественных голкиперов в НХЛ. Игра против «Ванкувера» стала для него 800-й в карьере. Благодаря этому выходу на лед он смог превзойти результат Николая Хабибулина, который остановился на отметке в 799 матчей. Сейчас Бобровскому 37 лет.

Ранее форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 450-ю шайбу в домашних поединках во время встречи регулярного первенства против «Оттавы». Этот успех позволил нападающему оставить позади знаменитого канадца Горди Хоу, который забил 449 голов на своих площадках.

НХЛ
спорт
хоккей
соревнования
турниры
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.