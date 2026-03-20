Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 09:07

Военэксперт объяснил, чем примечательно освобождение Федоровки Второй

Марочко: армия России взяла под контроль участок трассы Славянск — Артемовск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России взяли под контроль трехкилометровый участок трассы Славянск — Артемовск, по которой противник снабжал свою группировку у Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, это произошло благодаря освобождению Федоровки Второй.

После освобождения населенного пункта Федоровка Вторая и продвижения ВС РФ в юго-западном направлении под наш контроль перешел трехкилометровый участок трассы Е-40 Славянск — Артемовск, — сказал Марочко.

Российские войска освободили Федоровку Вторую накануне, 19 марта. По данным Министерства обороны, успех операции обеспечили военные Южной группировки войск и группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы освободили Павловку в ДНР.

Ранее Марочко рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил России начали продвигаться в сторону села Ольговка Харьковской области. По его словам, этому поспособствовало занятие ВС РФ стратегических высот у Петровского в Луганской Народной Республике.

ВС РФ
ДНР
Андрей Марочко
военные эксперты
Донбасс
СВО
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.