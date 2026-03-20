20 марта 2026 в 09:25

Мужчина нашел себе оправдание после взрыва гранаты в Хабаровске

Взорвавший гранату в Хабаровске мужчина отказался признавать свою вину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина, которого подозревают во взрыве гранаты на улице в Хабаровске, отказывается признавать свою вину, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по региону. По информации ведомства, он утверждает, что действовал в целях самообороны.

Он не признает свою вину. Считает, что защищался от незнакомых лиц, — проинформировали в СК.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае произошел взрыв, его устроил мужчина из Охотского округа. По данным следствия, вечером 19 марта на пересечении улиц Промышленной и Хабаровской 40-летний мужчина, приехавший к сестре в гости, вступил в конфликт с тремя случайными прохожими. Повод для ссоры оказался незначительным, однако участник конфликта пошел на крайние меры и бросил в оппонентов боевую гранату.

До этого суд назначил 11 лет лишения свободы жителю Тулы за бросок гранаты в свою девушку во время ссоры. Мужчину признали виновным в покушении на убийство, а также в незаконном обороте взрывных устройств.

На западе Москвы в жилом комплексе «Мосфильмовский» ранее обнаружили две гранаты, выброшенные в мусорный контейнер. Опасные предметы, завернутые в пакет, заметил дворник.

гранаты
СК РФ
взрывы
Хабаровск
