Мужчина нашел себе оправдание после взрыва гранаты в Хабаровске Взорвавший гранату в Хабаровске мужчина отказался признавать свою вину

Мужчина, которого подозревают во взрыве гранаты на улице в Хабаровске, отказывается признавать свою вину, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по региону. По информации ведомства, он утверждает, что действовал в целях самообороны.

Он не признает свою вину. Считает, что защищался от незнакомых лиц, — проинформировали в СК.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае произошел взрыв, его устроил мужчина из Охотского округа. По данным следствия, вечером 19 марта на пересечении улиц Промышленной и Хабаровской 40-летний мужчина, приехавший к сестре в гости, вступил в конфликт с тремя случайными прохожими. Повод для ссоры оказался незначительным, однако участник конфликта пошел на крайние меры и бросил в оппонентов боевую гранату.

