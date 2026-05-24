В результате ночных взрывов в Киеве повреждено здание Главного управления Государственной налоговой службы Украины, сообщает пресс-служба ведомства. Разрушен фасад, в большинстве помещений выбиты стекла.

Всего, по данным Госслужбы Украины по ЧС, пожары и разрушения зафиксированы в 40 локациях в восьми районах украинской столицы. Здание украинского МИД, как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, также получило незначительные повреждения в результате взрывов поблизости.

Ранее украинский народный депутат Максим Бужанский после серии взрывов в Киеве заявил, что государству отчаянно необходимо прекращение огня и подписание перемирия с Россией. Он добавил, что хрупкую позицию гражданам придется активно защищать от нападок радикальных политиков, которые зарабатывают на кризисе, «сидя в Праге».

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко также призвал украинские власти приложить все усилия для прекращения конфликта с Россией. По его словам, граждане должны заниматься мирными делами и семьями.