Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 11:41

Здание налоговой службы в Киеве получило повреждения после ночных взрывов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате ночных взрывов в Киеве повреждено здание Главного управления Государственной налоговой службы Украины, сообщает пресс-служба ведомства. Разрушен фасад, в большинстве помещений выбиты стекла.

Всего, по данным Госслужбы Украины по ЧС, пожары и разрушения зафиксированы в 40 локациях в восьми районах украинской столицы. Здание украинского МИД, как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, также получило незначительные повреждения в результате взрывов поблизости.

Ранее украинский народный депутат Максим Бужанский после серии взрывов в Киеве заявил, что государству отчаянно необходимо прекращение огня и подписание перемирия с Россией. Он добавил, что хрупкую позицию гражданам придется активно защищать от нападок радикальных политиков, которые зарабатывают на кризисе, «сидя в Праге».

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко также призвал украинские власти приложить все усилия для прекращения конфликта с Россией. По его словам, граждане должны заниматься мирными делами и семьями.

Европа
Киев
здания
МИД
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер бывший спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с голосовым подтверждением
Детские врачи оказались в базе «Миротворца»
Почти 50 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Украинец пришел в военкомат и ушел из жизни
Артист Мариинского театра выстрелил в школьника в Петербурге
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 мая: где сбои в России
Стало известно о серьезной проблеме ВСУ со снарядами для БПЛА
«Особенно важно»: Дегтярев оценил решение European Gymnastics по россиянам
«Взращиваете в душах»: Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с именинами
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с домовыми чатами
Названы темы, которые Рубио обсудил с главой МИД Индии
В Финляндии назвали безумием выпад президента Чехии в сторону России
«Документировать как есть»: журналист Al Mayadeen сообщил о поездке в ЛНР
Силы ПВО некорректно сработали во время отражения ночной атаки на Украине
«Измена должна наказываться»: мужчина облил кислотой экс-возлюбленную
Россиянам раскрыли, как можно сэкономить на счетах за воду
В Европе предупредили о последствиях жесткой риторики президента Чехии
Российские средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб
Черноморский флот отправил на дно безэкипажный катер ВСУ
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.