Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 16:14

В России завершили многолетнее расследование дела с ущербом в полмиллиарда

СКР завершил многолетнее расследование хищений при поставке рубашек для МВД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следственный комитет России завершил многолетнее расследование уголовного дела о хищениях при поставке форменных рубашек для сотрудников МВД, передает «Коммерсант». Речь идет об обмундировании белого и серо-голубого цветов с длинным и коротким рукавом.

По версии следствия, преступление совершили при реализации госконтракта, заключенного в 2017 году между МВД и ООО «БМФ». Предприниматели организовали пошив вещевого имущества, которое до сентября того же года получило 41 региональное подразделение материально-технического обеспечения министерства. Однако когда полицейские начали носить новые рубашки, выяснилось, что они крайне низкого качества и в буквальном смысле расползаются по швам.

Всего в МВД поставили более 350 тыс. некачественных рубашек. Ущерб государству оценили в 564,5 млн рублей. Фигурантами дела стали бывшие сотрудники центрального аппарата МВД Юрий Турло и Юрий Дейнега, а также предприниматель Алексей Веников.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил полковника запаса Вооруженных сил России Сергея Артамонова к пяти годам колонии общего режима. Бывшего военнослужащего признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Суд также лишил его воинского звания и государственной награды.

Россия
СК РФ
расследования
хищения
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подстреленного уличного музыканта выходили сотрудники Мариинского театра
Счета в РФ, отказ от общения с внучкой, смерть двойника: как живет Пугачева
«Все сходит с рук»: наглой выходке Зеленского нашли объяснение
Удар «Орешником», в Киеве взмолились о мире: новости СВО к вечеру 24 мая
Стало известно, какие продукты Россия стала меньше закупать у стран ЕС
Назван предполагаемый виновник ДТП с участием Прудникова
Число пострадавших при ударе по Старобельску детей вновь возросло
Пенсионерка насмерть подавилась шашлыком
Пострадавшего в Старобельске доставили в Москву в тяжелом состоянии
Россия осудила теракт на железной дороге в Пакистане
Лантратова встретилась с Пасечником в больнице в ЛНР
Иностранная пресса увидела живых свидетелей удара ВСУ по Старобельску
«Стекла в руках»: в МЧС рассказали, что пережили дети в Старобельске
Греческий журналист назвал атаку в ЛНР попыткой уничтожения русского языка
В Иране назвали число судов, прошедших через Ормузский пролив за сутки
Назван способ решить проблему дефицита кадров в российской экономике
Тела погибших в Старобельске детей отвезут в их родные муниципалитеты
«Ты слышишь крики ребенка»: в МЧС ужаснулись цинизму ВСУ в Старобельске
Известный футболист попал в ДТП в Москве
Полиция задержала петербургского Отелло с кислотой и ножом
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.