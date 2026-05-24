В России завершили многолетнее расследование дела с ущербом в полмиллиарда СКР завершил многолетнее расследование хищений при поставке рубашек для МВД

Следственный комитет России завершил многолетнее расследование уголовного дела о хищениях при поставке форменных рубашек для сотрудников МВД, передает «Коммерсант». Речь идет об обмундировании белого и серо-голубого цветов с длинным и коротким рукавом.

По версии следствия, преступление совершили при реализации госконтракта, заключенного в 2017 году между МВД и ООО «БМФ». Предприниматели организовали пошив вещевого имущества, которое до сентября того же года получило 41 региональное подразделение материально-технического обеспечения министерства. Однако когда полицейские начали носить новые рубашки, выяснилось, что они крайне низкого качества и в буквальном смысле расползаются по швам.

Всего в МВД поставили более 350 тыс. некачественных рубашек. Ущерб государству оценили в 564,5 млн рублей. Фигурантами дела стали бывшие сотрудники центрального аппарата МВД Юрий Турло и Юрий Дейнега, а также предприниматель Алексей Веников.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил полковника запаса Вооруженных сил России Сергея Артамонова к пяти годам колонии общего режима. Бывшего военнослужащего признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Суд также лишил его воинского звания и государственной награды.