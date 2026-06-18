Москвичей «отрезали» от «Садовода»

Проезд к торговому комплексу «Садовод» временно закрыт, для парковки гражданам рекомендуется использовать территорию ТЦ «Мега Белая Дача», сообщил Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. Ограничения введены на улице Верхние Поля, а также на съездах с внутренней и внешней сторон МКАД в районе 14-го и 15-го километров соответственно.

В департаменте уточнили, чтобы пройти от «Мега Белая Дача» до «Садовода», можно воспользоваться надземным пешеходным переходом через улицу Верхние Поля и МКАД, а затем следовать к торговому центру. Водителей призывают быть внимательными и заранее планировать маршрут. В ведомстве также напомнили, что остановка на МКАД запрещена: за нарушение грозит штраф 2500 рублей и эвакуация автомобиля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе «Садовода» были зафиксированы незначительные повреждения в результате падения обломков беспилотников. Он отметил, что ПВО Минобороны продолжила отражать атаки дронов на столицу и уничтожила еще пять целей.

Кроме того, сообщалось, что вследствие удара БПЛА рейсы в московских аэропортах ожидали 12,4 тыс. человек. Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли самолеты. Отмечалось, что более чем на два часа были задержаны 60 лайнеров, 80 самолетов, заходивших на посадку, были перенаправлены на другие аэродромы, а 70 рейсов отменили.