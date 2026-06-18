Более 12 тыс. человек ожидают рейсы в московских аэропортах

Более 12 тыс. человек ожидают рейсы в московских аэропортах Mash: 12,4 тыс. человек ожидают рейсы в московских аэропортах из-за атак БПЛА

Вследствие удара БПЛА 12,4 тыс. человек ожидают рейсы в московских аэропортах, сообщает Telegram-канал Mash. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют самолеты.

Отмечается, что более чем на два часа задержаны 60 лайнеров; 80 самолетов, заходивших на посадку, перенаправлены на другие аэродромы; отменено 70 рейсов. При этом аэропорты уже начинают снимать ограничения на выпуск и прием воздушных судов.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Меры затронули работу всех четырех столичных аэропортов.

Авиакомпания «Победа» вынужденно корректировала расписание рейсов. Причиной стали временные ограничения, введенные в аэропортах Московского авиаузла.

Также сообщалось, что ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево сняты. Уточняется, что меры были введены в связи с сигналом «Воздушная тревога», который объявлялся из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.