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18 июня 2026 в 07:34

В московском аэропорту Шереметьево сняли ограничения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево сняты, сообщили в официальном Telegram-канале авиагавани. Уточняется, что меры были введены ранее в связи с сигналом «Воздушная тревога», который объявлялся из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Сняты временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением сигнала «Воздушная тревога». Сотрудники аэропорта возвращаются на рабочие места. Пассажиров сопровождают из укрытий, в том числе из паркингов терминалов, в здание аэровокзала, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что аэропорт Домодедово продолжает принимать и отправлять рейсы, однако выполнение полетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Изменения в работе воздушной гавани связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

До этого аэропорт Пензы имени В. Г. Белинского временно перестал принимать и выпускать самолеты. Ограничения на работу воздушной гавани вступили в силу 17 июня в 10:06 по московскому времени.

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