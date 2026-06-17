Временные ограничения ввели в аэропорту Пензы

Аэропорт Пензы имени В. Г. Белинского временно перестал принимать и выпускать самолеты, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. Ограничения на работу воздушной гавани вступили в силу 17 июня около 10:06 по московскому времени.

Аэропорт Пенза: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметили в агентстве.

Ранее сообщалось, что аэропорт Геленджика перестал обслуживать авиарейсы. Временные ограничения начали действовать 17 июня в 10:00 мск. Также работу приостановил аэропорт Ярославля (Туношна). Это произошло сегодня около 05:28 мск.

До этого стало известно, что Международный аэропорт Жуковский (Раменское) спустя 11 часов вернулся к штатному режиму работы. По данным Росавиации, в настоящее время воздушная гавань осуществляет прием и отправку самолетов в обычном порядке.