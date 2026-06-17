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17 июня 2026 в 10:11

В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Аэропорт Геленджика ограничил прием и выпуск самолетов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Telegram-канале Росавиации. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Аэропорт Геленджик: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сняла временные ограничения сразу в четырех российских аэропортах. Речь идет об авиагаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. Чуть раньше ограничения на работу сняли в аэропорту Краснодара (Пашковский).

До этого стало известно, что более 40 авиарейсов задержались в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара на фоне введенных 13 июня ограничений. Так, в Сочи были задержаны 12 рейсов на вылет, в том числе в Нижний Новгород, Москву и Сыктывкар.

Кроме того, в Росавиации сообщали, что в московских аэропортах Жуковский и Домодедово введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. При этом Домодедово продолжает принимать и отправлять рейсы после согласования с органами.

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