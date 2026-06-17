В аэропорту Жуковского сняли ограничения после затяжного перерыва

В аэропорту Жуковского сняли ограничения после затяжного перерыва Аэропорт Жуковский вернулся к штатной работе спустя 11 часов

Аэропорт Жуковский спустя 11 часов вернулся к штатному режиму работы, сообщили в пресс-службе Росавиации. В настоящее время воздушная гавань осуществляет прием и отправку самолетов в обычном порядке.

Аэропорт Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация ввела дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика. В ведомстве пояснили, что они необходимы для соблюдения мер безопасности.

До этого Росавиация сняла временные ограничения сразу в четырех российских аэропортах. Речь идет об авиагаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. Чуть раньше ограничения на работу сняли в аэропорту Краснодара (Пашковский).

Кроме того, Росавиация выпустила специальные рекомендации (NOTAM) для российских авиакомпаний касательно использования воздушного пространства Ирана. Федеральное агентство воздушного транспорта ввело ограничения на полеты в эту страну.