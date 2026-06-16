В аэропорту Геленджика ввели дополнительные ограничения Росавиация объявила об ограничениях на полеты в аэропорту Геленджика

Росавиация ввела дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика, об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы ведомства. Они необходимы для соблюдения мер безопасности.

Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнили в ведомстве.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Отмечалось, что меры применялись второй раз за день.

До этого Росавиация сняла временные ограничения сразу в четырех российских аэропортах. Речь идет об авиагаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. Чуть раньше ограничения на работу сняли в аэропорту Краснодара (Пашковский).

Также Росавиация опубликовала методические рекомендации (NOTAM) для обеспечения безопасности полетов в условиях противодействия атакам БПЛА. Экипажам воздушных судов предписано при полетах в классах Н и G со скоростью до 300 км/ч не отклоняться от запланированной траектории более чем на один километр.