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17 июня 2026 в 05:54

Аэропорт в одном крупном российском городе закрылся

Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Аэропорт Ярославля временно прекратил работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушная гавань пока не принимает и не выпускает самолеты из соображений обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.

Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее Росавиация сняла временные ограничения сразу в четырех российских аэропортах. Речь идет об авиагаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. Чуть раньше ограничения на работу сняли в аэропорту Краснодара (Пашковский).

Кроме того, ведомство выпустило специальные рекомендации (NOTAM) для российских авиакомпаний касательно использования воздушного пространства Ирана. Федеральное агентство воздушного транспорта ввело ограничения на полеты в эту страну.

До этого в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Отмечалось, что меры применялись второй раз за день.

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