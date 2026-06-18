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18 июня 2026 в 05:46

Обломки дронов ВСУ повредили торговый центр «Садовод» в Москве

Собянин: ТЦ «Садовод» получил незначительные повреждения в результате атаки БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В районе торгового центра «Садовод» в Москве зафиксированы незначительные повреждения в результате падения обломков беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. ПВО Минобороны продолжает отражать атаки дронов на столицу и уничтожила еще пять целей.

На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

До этого средства противовоздушной обороны в течение шести часов отражали атаки украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Всего было уничтожено и перехвачено 27 БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Ранее в правительстве ЛНР сообщили, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Кременской муниципальный округ загорелись здания сельского клуба и библиотеки в селе Новоникольском. По данным властей, в библиотеке огнем уничтожены книжные фонды, а в клубе полностью вышли из строя современная техника и аппаратура.

Москва
Сергей Собянин
садовод
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