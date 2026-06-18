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18 июня 2026 в 16:26

Путин озвучил объемы товарооборота между Россией и Вьетнамом

Путин: товарооборот России и Вьетнама превысил $6 млрд в 2025 году

Фото: Сергей Сильвер/Росконгрес
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Взаимный товарооборот России и Вьетнама в 2025 году достиг отметки более $6 млрд (436,5 млрд рублей), в текущем году положительная динамика сохраняется, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом на полях саммита Россия — АСЕАН. По его словам, за прошлый год рост составил почти 6%, передает корреспондент NEWS.ru. Важную роль в этом играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

За прошлый год товарооборот вырос почти на 6%, там 5,7-5,8%, превысив $6 млрд. В текущем году рост продолжается. В этом активную роль призвана сыграть и играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, — сказал он.

Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил на саммите АСЕАН, что по итогам 2025 года взаимная торговля РФ и государств Ассоциации достигла почти $22 млрд (1,6 трлн рублей). По словам представителя Кремля, мир быстро фрагментируется, и данный процесс представляет собой новую форму глобализации, в рамках которой возникают свежие макроэкономические зоны.

Кроме того, Путин, выступая перед участниками саммита Россия — АСЕАН, заявил, что Москва и страны Юго-Восточной Азии укрепляют взаимодействие и углубляют сотрудничество в политической, торгово-экономической и оборонной сферах. Глава государства подчеркнул, что стороны намерены вывести партнерство на принципиально новый уровень.

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