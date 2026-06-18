Кобяков раскрыл объемы товарооборота России со странами АСЕАН

Взаимный товарооборот между Россией и странами АСЕАН в 2025 году достиг почти $22 млрд (1,6 трлн рублей), заявил советник президента РФ Антон Кобяков на саммите Ассоциации в Казани. Он также отметил, что мир стремительно фрагментируется и это представляет собой новую форму глобализации, когда формируются новые макроэкономические зоны, передает корреспондент NEWS.ru.

В первую очередь с нашими добрыми друзьями России растет взаимный товарооборот с Ассоциацией. В 2025 году он составил почти $22 млрд. Необходимо еще раз повторить, что мир быстро фрагментируется и это иная форма глобализации. То есть мир, который мы понимаем, он многополярный, но с точки зрения экономики он становится фрагментированным, формируются новые макрозоны, — сказал советник.

Кобяков отметил, что государства и межправительственные блоки, осознающие текущие мировые тенденции, уже закладывают основу для собственного успешного будущего. Россия активно включается в интеграционные процессы, и диалоговое партнерство с АСЕАН является одной из наиболее перспективных моделей такого сближения.

Те страны, межгосударственные объединения, которые понимают эти происходящие процессы, уже обеспечивают себе будущее. Россия также участвует в интеграционных процессах. Диалоговое партнерство России — АСЕАН — одна из таких перспективных форм конвергенции, — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам саммита Россия — АСЕАН, заявил, что Москва и страны Юго-Восточной Азии наращивают кооперацию и расширяют контакты в политической, торгово-экономической и оборонной сферах. По словам главы государства, стороны нацелены на вывод партнерства на качественно новый уровень.