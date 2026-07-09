Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 23:29

Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь

Рома Зверь (настоящая фамилия — Билык) Рома Зверь (настоящая фамилия — Билык) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) сообщил, что коллектив берет творческую паузу. Что об этом известно, как живет артист?

Почему «Звери» временно уходят со сцены

Билык в Telegram-канале «Зверей» заявил, что предстоящий концерт группы 15 августа на московском стадионе «Лужники» станет «пока что последним» большим шоу группы.

«Все запланированные концерты состоятся по расписанию. Со следующего года группа „Звери“ уходит в творческий отпуск», — говорится в сообщении.

«Звери» — российская рок-группа, созданная в 2001 году Романом Билыком и Александром Войтинским. Наибольшую популярность коллектив обрел благодаря хиту «Районы-кварталы» и стал многократным лауреатом премии МУЗ-ТВ в категории «Лучшая рок-группа».

Причины и сроки творческого отпуска музыканты пока подробно не раскрывали.

Как сложилась личная жизнь Ромы Зверя

Билык долго не раскрывал подробности личной жизни. Его первая глубокая привязанность зародилась еще в студенческие годы, когда он учился в строительном техникуме. Там он встретил Светлану из Новороссийска. После трудного разрыва Роман, уже известный исполнитель, вновь обратился к ней, выступив с проникновенным посланием на сцене MTV.

«Света, привет! Жалеешь, наверное, что меня бросила?» — съязвил певец.

Музыкант встречался с девушкой Таней и клипмейкером Ольгой, но эти отношения не сложились. В 2004 году он познакомился с будущей женой, моделью Мариной Королевой. По словам Билыка, она помогла ему сохранить внутренний баланс после взлета популярности. У них родились две дочери: Ольга в 2008 году и Зоя в 2015 году. Семья предпочитает уединение, много путешествует и увлекается серфингом.

Как Рома Зверь относится к СВО

24 февраля 2022 года группа «Звери» выступила против специальной военной операции в соцсетях. В результате их не пригласили выступать на Дворцовой площади на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.

Через некоторое время видео с критикой СВО исчезло. Рома Зверь и гитарист Герман Осипов отправились в Донбасс. Там они дали концерт перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования.

«Те, кто упрекает нас в прошлогодней публикации цитаты Льва Толстого, забывают о том, что в зоне спецоперации абсолютно все хотят скорейшего наступления мира после нашей победы», — комментировали музыканты.

Осипов отметил, что Билык был потрясен увиденным в Донбассе.

«Работа артиллерии не может не ошарашить мирного человека. Это не помешало ему выступать перед бойцами. И, главное, все правильно оценить. Потом посетили город юности Ромы — Мариуполь. Он не был там около 30 лет, было очень эмоционально через столько лет оказаться в освобожденном и восстанавливаемом городе», — рассказал гитарист.

Читайте также:

Семейные трагедии, отношение к СВО, новые роли: где сейчас Дмитрий Дюжев

Победа над раком, «Миротворец», смерть мужа: как живет Дарья Донцова

Возвращение в Россию, рак, Началова: где сейчас Евгений Алдонин

Шоу-бизнес
Россия
артисты
певцы
музыканты
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.