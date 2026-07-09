Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь

Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь

Лидер группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) сообщил, что коллектив берет творческую паузу. Что об этом известно, как живет артист?

Почему «Звери» временно уходят со сцены

Билык в Telegram-канале «Зверей» заявил, что предстоящий концерт группы 15 августа на московском стадионе «Лужники» станет «пока что последним» большим шоу группы.

«Все запланированные концерты состоятся по расписанию. Со следующего года группа „Звери“ уходит в творческий отпуск», — говорится в сообщении.

«Звери» — российская рок-группа, созданная в 2001 году Романом Билыком и Александром Войтинским. Наибольшую популярность коллектив обрел благодаря хиту «Районы-кварталы» и стал многократным лауреатом премии МУЗ-ТВ в категории «Лучшая рок-группа».

Причины и сроки творческого отпуска музыканты пока подробно не раскрывали.

Как сложилась личная жизнь Ромы Зверя

Билык долго не раскрывал подробности личной жизни. Его первая глубокая привязанность зародилась еще в студенческие годы, когда он учился в строительном техникуме. Там он встретил Светлану из Новороссийска. После трудного разрыва Роман, уже известный исполнитель, вновь обратился к ней, выступив с проникновенным посланием на сцене MTV.

«Света, привет! Жалеешь, наверное, что меня бросила?» — съязвил певец.

Музыкант встречался с девушкой Таней и клипмейкером Ольгой, но эти отношения не сложились. В 2004 году он познакомился с будущей женой, моделью Мариной Королевой. По словам Билыка, она помогла ему сохранить внутренний баланс после взлета популярности. У них родились две дочери: Ольга в 2008 году и Зоя в 2015 году. Семья предпочитает уединение, много путешествует и увлекается серфингом.

Как Рома Зверь относится к СВО

24 февраля 2022 года группа «Звери» выступила против специальной военной операции в соцсетях. В результате их не пригласили выступать на Дворцовой площади на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.

Через некоторое время видео с критикой СВО исчезло. Рома Зверь и гитарист Герман Осипов отправились в Донбасс. Там они дали концерт перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования.

«Те, кто упрекает нас в прошлогодней публикации цитаты Льва Толстого, забывают о том, что в зоне спецоперации абсолютно все хотят скорейшего наступления мира после нашей победы», — комментировали музыканты.

Осипов отметил, что Билык был потрясен увиденным в Донбассе.

«Работа артиллерии не может не ошарашить мирного человека. Это не помешало ему выступать перед бойцами. И, главное, все правильно оценить. Потом посетили город юности Ромы — Мариуполь. Он не был там около 30 лет, было очень эмоционально через столько лет оказаться в освобожденном и восстанавливаемом городе», — рассказал гитарист.

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