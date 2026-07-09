Семейные трагедии, отношение к СВО, новые роли: где сейчас Дмитрий Дюжев

Актеру Дмитрию Дюжеву 9 июля исполняется 48 лет. Какие семейные трагедии пережил актер, что известно о его личной жизни и политической позиции?

Чем известен Дюжев

Дмитрий Дюжев родился 9 июля 1978 года в Астрахани. Окончив ГИТИС, он начал актерскую карьеру. В молодости у него возникло желание уйти в монастырь. Это решение он принял после смерти младшей сестры Анастасии от лейкемии, а затем и родителей.

В конце 1990-х врачи обнаружили у младшей сестры Дмитрия лейкемию. Чтобы оплатить лечение, родители потратили все сбережения. Лучшие специалисты изо всех сил пытались спасти девочку, но в 1998 году в возрасте 12 лет Настя скончалась. Эта утрата стала для Дмитрия невообразимым горем. Вскоре после смерти Анастасии из жизни ушел отец, а затем скончалась и мать.

Дмитрий дебютировал в кино в 2000 году. Он сыграл в российской драме «24 часа» и участвовал в массовых сценах голливудского фильма «Изгой». Но настоящую известность ему принесла роль Космоса в сериале «Бригада». Среди других известных фильмов с его участием — «Жмурки», «Каникулы строгого режима», «В зоне доступа любви», «Хождение по мукам», «Тобол», «Мертвые души», «Бременские музыканты». В 2024 году он сыграл бывшего американского президента Джо Байдена в сериале «Гудбай». На сегодняшний день в его фильмографии более 90 работ.

Дюжев с 2008 года состоит в браке с Татьяной Зайцевой. Они познакомились в 2006 году на концерте певицы Мадонны. Пара воспитывает двоих сыновей — Ивана и Дмитрия.

Что известно о политической позиции Дюжева

Дмитрий Дюжев выступает за проведение спецоперации. В 2022 году он принял участие в митинге-концерте «Zа Россию!» в Санкт-Петербурге и фестивале «Дни России в Донбассе». Артист отметил, что считает своим долгом поддерживать людей, верящих в Россию. При этом он признался, что поездка в ДНР вызывала у него тревогу.

«Мне было понятно, что известные артисты, которые едут в Луганскую и Донецкую республики, являются желаемой целью для ВСУ. Но даже осознавая все возможные риски, я все равно поехал — чтобы помочь и поддержать», — рассказал актер.

Дюжев неоднократно выражал глубокое уважение к участникам спецоперации и искренне любит Россию.

«Я могу сказать, что люблю свою страну, не сомневаюсь в правильности ее решений, я уважаю своего любимого президента Владимира Владимировича Путина и вижу стратегию, которую он предлагает. Я вижу кабинет министров, который заодно с нашим президентом, я вижу, что качество жизни улучшилось. И, как говорил Асадов, „моя родина никого нигде не унижала“», — сказал он.

Чем сейчас занимается Дюжев

Сейчас Дмитрий Дюжев продолжает творческую деятельность.

Артист выступает как приглашенный актер в Московском Губернском театре. Его можно увидеть в спектаклях «Нашла коса на камень» и в комедии «Скамейка».

Также Дюжев не оставляет съемки в кино и сериалах. В настоящее время актер задействован в съемках картины «Однажды в Сибири», выход которой запланирован на 2026 год.

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