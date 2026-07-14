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14 июля 2026 в 09:56

Михалков высказался об огромном количестве режиссеров-дилетантов в кино

Михалков: в нынешнем кино много дилетантов, девальвировавших профессию режиссера

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Возможность снимать фильмы без профильного образования привела к девальвации профессии режиссера в России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru кинорежиссер Никита Михалков. Корни этой проблемы уходят в 1990-е годы, когда главным критерием для создания кинофильмов стали деньги, а не талант, отметил деятель культуры.

Сегодня можно взять камеру, телефон и снимать кино. То есть как бы зачем учиться? Это наплодило огромное количество непрофессиональных режиссеров… Эта девальвация режиссуры [произошла] из-за возможностей в 1990-е годы снимать любому, если есть деньги, — отметил Михалков.

Он вспомнил историю со съемочной площадки о незапоминаемости имен современных режиссеров, которая может иллюстрировать отношение современных актеров к режиссерам-дилетантам. Артисты даже не запоминают имена людей, с которыми работают, считает народный артист РСФСР.

Дюжев, помню, ко мне приезжает на съемки «Утомленных солнцем — 2» с других съемок. Я спрашиваю, как называется картина [другая, в которой Дюжев снимается параллельно], кто режиссер? «Такой маленький, в кепке», — отвечает [Дюжев]. Даже имени не смог вспомнить, — поделился Михалков.

Ранее народный артист РСФСР, выступая на Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле, выразил мнение, что проведение праздников очень важно в непростые времена. Он подчеркнул, что такие события могут служить способом смягчения боли и горя. Артист также отметил, что необходимо осознавать наличие трудностей, но при этом не терять способности радоваться и устраивать мероприятия.

Кроме того, Михалков выразил соболезнования по случаю кончины народной артистки РФ Екатерины Жемчужной. Он заявил, что сыгранные ею роли войдут в энциклопедию актерского мастерства, а сама Жемчужная была одной из лучших актрис в истории страны.

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