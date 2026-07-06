Россиянин впал в кому после аварии во Вьетнаме

Россиянин впал в кому после аварии во Вьетнаме

Российский путешественник Алексей Заводовский попал в тяжелую аварию на байке во Вьетнаме и сейчас находится в коме, передает Telegram-канал Baza. Друзья пострадавшего собирают деньги на лечение.

Мужчина находится в больнице с тяжелой травмой головы. Врачи провели нейрохирургическую операцию, однако пациент до сих пор не пришел в сознание. Дыхание обеспечивается с помощью аппарата ИВЛ. Медики рекомендуют перевести его в другую клинику, но транспортировка пока слишком опасна. По словам врачей, необходимо дождаться минимальной стабилизации.

50-летний турист родом из Владивостока. Некоторое время мужчина проживал в Санкт‑Петербурге, а потом решил отправиться в путешествие по Азии.

Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине на трассе Приедор — Баня‑Лука случилось ДТП, в котором пострадала семья из России. В легковом автомобиле ехали супруги с восьмилетним ребенком. Всех троих госпитализировали в Университетский клинический центр в Баня‑Луке.

До этого авария с экскурсионным автобусом произошла в курортном поселке Бельдиби в Анталье. Водитель не справился с управлением. Судя по кадрам с места событий, которые публикуют в соцсетях, транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево. В результате ДТП травмы получили 14 россиян, есть пострадавшие с переломами.