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21 июня 2026 в 04:15

Российская семья попала в смертельное ДТП в Восточной Европе

Российская семья с ребенком пострадала в смертельном ДТП в Боснии и Герцеговине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российская семья пострадала в дорожно-транспортном происшествии на магистральной автодороге Приедор — Баня-Лука в Боснии и Герцеговине, сообщает портал РТРС. В легковушке, участвовавшей в аварии, находились супружеская пара и восьмилетний ребенок, которых доставили в Университетский клинический центр города Баня-Лука.

Дипломатическая миссия России в Боснии и Герцеговине сообщила, что следит за состоянием пострадавших. В результате ДТП также погибли две женщины и один мужчина, личности которых на данный момент не установлены.

Ранее сообщилось, что водитель туристического автобуса, который вез людей в город Конья в Турции после обзорной экскурсии по населенным пунктам провинции Испарта, по неустановленной пока причине не справился с управлением на трассе. Автобус съехал с дороги и перевернулся. По уточненным данным, четыре человека погибли и 26 пострадали.

Позже стало известно, что среди погибших и раненых в результате ДТП с участием туристического автобуса в турецкой провинции, предварительно, нет граждан России. Посольство РФ в Стамбуле уточнило, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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