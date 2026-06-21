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21 июня 2026 в 00:27

Дипломаты сообщили, есть ли граждане РФ среди пострадавших при ДТП в Турции

Посольство РФ: россиян среди погибших и раненых при ДТП в Испарте нет

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Среди погибших и раненых в результате ДТП с участием туристического автобуса в турецкой провинции Испарта, предварительно, нет граждан России, информировало посольство РФ в Стамбуле. В дипмиссии уточнили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Сегодня в провинции Испарта туристический автобус скатился с обрыва <...>. По предварительной информации, среди погибших и раненых граждан России нет, — следует из заявления.

Ранее сообщилось, что водитель туристического автобуса, который вез людей в город Конья после обзорной экскурсии по населенным пунктам провинции Испарта, по неустановленной пока причине не справился с управлением на трассе. Автобус съехал с дороги и перевернулся. По уточненным данным, четыре человека погибли и 26 пострадали.

23 мая авария с экскурсионным автобусом произошла в курортном поселке Бельдиби в Анталье. Водитель не справился с управлением. Судя по кадрам с места событий, которые публикуют в соцсетях, транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево. В результате ДТП травмы получили 14 россиян, есть пострадавшие с переломами.

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